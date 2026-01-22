Stasera su La7, Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita, in onda giovedì 22 gennaio. Il programma approfondisce temi di attualità e scenari internazionali, questa volta con un reportage dalla Groenlandia. Un’occasione per analizzare i cambiamenti climatici e le implicazioni geopolitiche legate alla regione, offrendo un’informazione accurata e puntuale.

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 22 gennaio, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk di approfondimento in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 22 gennaio 2026. Formigli è stato in Groenlandia per raccontare la polveriera di ghiaccio, al centro del dibattito internazionale per la volontà di Donald Trump di acquisire questa enorme area. Nel corso della puntata di Piazzapulita, inoltre, si parlerà del Forum di Davos, che ieri, a causa di un incendio, ha costretto Lilli Gruber a condurre telefonicamente, e dell’ allarme sicurezza in Italia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: l’ex premier Paolo Gentiloni; il segretario generale della CGIL Maurizio Landini; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; la politologa e scrittrice Arianna Farinelli; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; Lucia Annunziata (PD); Riccardo Molinari (Lega); il sindaco di Benevento Clemente Mastella; e i giornalisti Italo Bocchino e Alessandro De Angelis. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, Formigli in Groenlandia per raccontare la polveriera di ghiaccio

Leggi anche: Piazzapulita, Formigli: "Con la deriva autoritaria si va in montagna?". La surreale risposta di Schlein

Leggi anche: Piazzapulita: Landini, Aprile, Giannini e Scanzi tra gli ospiti di Corrado Formigli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Piazzapulita; In Europa si sta facendo largo una destra trumpiana fino al midollo. Meloni inclusa - L'editoriale di Corrado Formigli; Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli torna con un'inchiesta esclusiva sui fondi pubblici al Parlamento siciliano; PiazzaPulita, Dario Fabbri: Perché Trump è ossessionato dalla Groenlandia | Libero Quotidiano.it.

Piazzapulita, ospiti stasera: Formigli vola in Groenlandia per raccontare da dove nasce lo scontro tra USA e NATOOggi 22 gennaio in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno alla ... affaritaliani.it

Groenlandia, Corrado Formigli presenta un esclusivo reportage di PiazzapulitaLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Corrado Formigli è andato in Groenlandia a raccontare la polveriera di ghiaccio e il rischio di una guerra tra USA e NATO. Nel corso della puntata, inoltre, si parlerà del forum di Davos e dell’allarme sicurezza in Italia. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. - facebook.com facebook