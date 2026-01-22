Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr | la circolare in contrasto con la Costituzione

Il ministro Piantedosi ha emanato una circolare rivolta a prefetti e questori, chiedendo di accelerare le procedure di espulsione dei migranti ritenuti violenti, in vista dell’approvazione del decreto Sicurezza. La misura, che prevede il mantenimento dei migranti nei Centri di Permanenza (Cpr), solleva questioni sulla conformità alle norme costituzionali e sui diritti dei migranti. La discussione riguarda equilibrio tra sicurezza e rispetto delle garanzie fondamentali.

In attesa dell'approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni dei migranti violenti che minacciano "la sicurezza pubblica". Nella circolare il Viminale fa riferimento a un'escalation di reati, ma non fornisce alcun dato. L'allarme lanciato sembra solo un modo per varare una stretta sui migranti irregolari, affinché siano trattenuti all'interno dei Cpr.🔗 Leggi su Fanpage.it Sicurezza, ecco la direttiva di Piantedosi: trattenimento nei CPR e rimpatrio per chi minaccia l’ordine pubblicoIl ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato ai Prefetti e Questori una nuova direttiva riguardante il trattamento degli stranieri socialmente pericolosi, prevedendo il trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e il rimpatrio come strumenti per garantire l’ordine pubblico. Leggi anche: Migranti, Meloni: "Cpr Albania funzioneranno con patto asilo, responsabilità non mia" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Stretta sui migranti, la circolare di Piantedosi: meno fogli di via, più detenzioni nei Cpr; Dietro le mosse di Piantedosi c’è Meloni che chiede misure e presenza; Fondazione Alvaro ancora in equilibrio precario: in attesa delle sentenze Morace chiede un intervento a Piantedosi · ilreggino.it; Dal pacchetto sicurezza all’immigrazione irregolare, intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos. Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la CostituzioneIn attesa dell'approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni ... fanpage.it Migranti, il Viminale ai prefetti: gli irregolari sempre nei Cpr. «Espulsione immediata per chi minaccia la sicurezza pubblica»Fuori i migranti irregolari. Tutti. A partire da chi commette crimini o è considerato «una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica». Mentre il governo ... ilgazzettino.it CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO CONTRO GESTO SOLIDALE POMPIERI: LA SENATRICE ZAMBITO CHIEDE CHIARIMENTI A PIANTEDOSI "La contestazione da parte del Ministero dell'interno e le motivazioni che il Vimin - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.