Piante da frutto e ulivi per recuperare zone marginali | il bando della Comunità dei Laghi bergamaschi

La Comunità dei Laghi bergamaschi ha riproposto il bando dedicato alla promozione di piante da frutto e ulivi, con l’obiettivo di recuperare aree marginali. Dal 2010, questa iniziativa ha favorito la valorizzazione del territorio e lo sviluppo sostenibile della frutticoltura locale. Il progetto si rivolge a chi desidera contribuire alla riqualificazione ambientale attraverso la piantumazione di specie adattate alle zone meno favorevoli.

Lovere. "Dall'esperienza molto buona fin dal 2010, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ripropone il bando per la diffusione della frutticoltura. Si tratta di una operazione molto interessante per il recupero di zone marginali e non solo" spiega il Presidente Danny Benedetti "poiché permette l'acquisto di svariate piante da frutto (oltre 50 varietà, ndr) o di olivi a costi molto vantaggiosi, mantenendo alta la qualità delle piante". Il bando non pone limitazioni di acquisto né di impianto; pertanto, pur interessando perlopiù l'area geografica facente riferimento alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, con i suoi 38 comuni per un'estensione di ben 32.

