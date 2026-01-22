piano olimpico | il concerto piazzolla loves gershwin lunedì 2 febbraio al volvo studio milano

Da milanotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 febbraio, al Volvo Studio di Milano, si terrà il concerto

MILANO - Piano Olimpico, il fitto programma di eventi (concerti di classica, jazz e world music, spettacoli di danza, laboratori musicali ma non solo) organizzato dall’Orchestra da Camera Canova, dall’associazione culturale Musicamorfosi e da DANCEHAUSpiù, il centro nazionale di produzione della.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ponte artistico fra due Continenti. Da Astor Piazzolla a Gershwin

’A Gershwin Rhapsody’, concerto di Natale al Pavone. Ottanta coristi, orchestra e solisti per “Vivosono“Il Teatro del Pavone si prepara a accogliere un evento straordinario: il tradizionale “Grande Concerto di Natale” di ‘Vivosono’, dedicato quest’anno a George Gershwin.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: PIANO OLIMPICO TORNA A LECCO: CONCERTI TRA CLASSICA, JAZZ E WORLD MUSIC; Piano Olimpico fa tappa a Lecco: due appuntamenti tra piano, tango e jazz; Milano-Cortina 2026. Tanti eventi accolgono il passaggio della Fiamma olimpica; Roma-Stoccarda, invasione tedesca all'Olimpico: 3.500 tifosi ospiti e piano sicurezza blindato.

piano olimpico il concertoGiochi e musica: doppia tappa in città per Piano OlimpicoIn programma nei prossimi giorni a Lecco il concerto del duo pianistico Olzer-Gelfini e la performance Piazzolla loves Gershwin tra tra tango, jazz e classica ... leccotoday.it

piano olimpico il concertoArriva la Fiamma Olimpica, doppio concerto di Sollima con il violoncello di ghiaccio insieme alla HaydnPer celebrare l’importante avvenimento, la Fondazione Haydn ha organizzato due appuntamenti speciali: protagonista il violoncellista e compositore di fama internazionale. Musica, natura ed ecologia si ... altoadige.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.