Pesce non tracciato e mal conservato | sequestrati 160 chili tra Fondi e Gaeta

Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Gaeta ha sequestrato 160 chili di pesce non tracciato e mal conservato durante controlli mirati sulla filiera ittica. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza volte a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare i consumatori, verificando il rispetto delle norme sulla tracciabilità e sulla conservazione del prodotto ittico.

Gaeta, 22 gennaio 2026 – Nell’ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo finalizzate alla tutela della filiera ittica, della sicurezza alimentare e della corretta informazione del consumatore finale, nella giornata di ieri il personale della Guardia Costiera di Gaeta ha svolto una mirata operazione di controllo sul territorio. In particolare, nel corso della mattinata, è stato effettuato un intervento ispettivo presso il mercato rionalesettimanale del Comune di Gaeta, volto a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità, conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

