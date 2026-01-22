Pescara Davide Bettella è il primo regalo dal mercato per mister Gorgone

Pescara si prepara al mercato invernale e, in attesa dell’annuncio ufficiale, annuncia il primo acquisto: Davide Bettella. Il difensore, arrivato in prestito, rappresenta un intervento strategico per rafforzare la squadra di mister Gorgone, in una fase cruciale della stagione. A dieci giorni dalla chiusura della sessione di mercato, questa operazione mira a migliorare le prospettive del club in classifica.

