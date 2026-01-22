Perturbazione atlantica | fiocchi bianchi insieme alla pioggia anche a Novara

Una perturbazione atlantica sta interessando la regione, portando precipitazioni che potrebbero includere neve a Novara. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara di 3BMeteo, da venerdì 23 gennaio aumenteranno le nuvole, con rovesci che inizialmente interesseranno le zone sopra i 400-600 metri, portando anche fiocchi di neve in città e nel Vco.

Argomenti discussi: Neve in Piemonte, fiocchi bianchi anche in pianura da venerdì 23 gennaio; Novara, perturbazione atlantica in arrivo: pioggia e neve anche in città; Previsioni meteo, il ciclone Kirstin cambia tutto: neve in pianura. Ecco quando e dove a Milano e in Lombardia; Ancora maltempo con il ciclone Harry: fino a quando dureranno mareggiate, vento e tanta pioggia.

Meteo: Perturbazione imminente sull'Italia. Il punto del meteorologo Federico BresciaL’alta pressione che ha inglobato l’Italia sta per lasciare spazio a correnti umide di origine atlantica e tornerà anche la neve, attenzione, non solo in montagna! Federico Brescia, meteorologo de ... ilmeteo.it

L'approssimarsi di una perturbazione atlantica determina nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, un graduale aumento della nuvolosità a partire da Ponente Le previsioni - facebook.com facebook

Già venerdì 23 gennaio arriverà una nuova perturbazione atlantica, che stavolta colpirà principalmente il Centro-Nord, risparmiando in gran parte il Sud. #Meteo x.com