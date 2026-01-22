Perturbazione atlantica | fiocchi bianchi insieme alla pioggia anche a Novara

Da novaratoday.it 22 gen 2026

Una perturbazione atlantica sta interessando la regione, portando precipitazioni che potrebbero includere neve a Novara. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara di 3BMeteo, da venerdì 23 gennaio aumenteranno le nuvole, con rovesci che inizialmente interesseranno le zone sopra i 400-600 metri, portando anche fiocchi di neve in città e nel Vco.

In arrivo la perturbazione atlantica: probabile qualche fiocco di neve anche in città. Come spiega Edoardo Ferrara di 3BMeteo, a partire da domani, venerdì 23 gennaio, ci saranno nubi in aumento sul novarese e Vco con precipitazioni in arrivo entro il pomeriggio, inizialmente nevose dai 400-600m.

Novara, perturbazione atlantica in arrivo: pioggia e neve anche in cittàA Novara si prevede un cambiamento meteo nelle prossime ore, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà pioggia e neve anche in pianura.

