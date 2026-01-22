Perisic sostituito dopo 62? infortunio? Il tecnico del PSV chiarisce tutto

Durante la partita tra Newcastle e PSV, Ivan Perisic è stato sostituito dopo 62 minuti. Il tecnico Peter Bosz ha spiegato che si è trattato di un cambio precauzionale legato a un lieve infortunio, evitando così complicazioni maggiori. L'intervento è stato deciso per preservare le condizioni dell’esterno croato e garantire il proseguimento della stagione.

Perisic. La partita di Ivan Perisic in Newcastle-PSV si è chiusa dopo 62?, quando Peter Bosz ha deciso di richiamare l'esterno croato in panchina. Un cambio che ha subito acceso qualche interrogativo, soprattutto considerando l'importanza del giocatore nello scacchiere degli olandesi e il peso della sfida di Champions League. A chiarire la situazione ci ha pensato direttamente l'allenatore del PSV nel post-partita, spegnendo sul nascere qualsiasi allarme legato a possibili problemi fisici. La sostituzione, infatti, non è stata dettata da un infortunio ma da una semplice gestione delle energie, in un momento della stagione particolarmente intenso.

