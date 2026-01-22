Perino di nuovo presidente di Ecua il Cartello sociale | Ora si diano certezze agli studenti

Perino è stato riconfermato presidente di Ecua, il Cartello sociale di Agrigento, che si augura un rilancio dell’ente. Dopo un periodo di stallo, si spera che il Consorzio possa riprendere con stabilità le proprie attività, offrendo certezze e prospettive concrete per il futuro, anche in risposta alle esigenze degli studenti e della comunità locale.

Presidenza dell'Ecua revocata? Mangiacavallo: “Nessuna notifica, l'ho appreso dalla stampa” In conclusione, il Cartello sociale ritiene doveroso stigmatizzare uno stile politico che poco rispetta la dignità delle persone, trattate come semplici pedine da spostare a piacimento in funzione di interessi di parte, anziché come risorse e interlocutori da valorizzare. Comportamenti che non depongono bene se applicati ad una istituzione che ha compiti formativi ma anche educativi. Presidenza dell'Ecua revocata? Mangiacavallo: "Nessuna notifica, l'ho appreso dalla stampa" La crisi del Consorzio universitario, Mangiacavallo è un fiume in piena: "Congiura dei Pazzi per impedire la mia nomina"🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La crisi di Ecua, il Cartello sociale dal prefetto: decisa la convocazione dei sindaciLa crisi del Consorzio universitario Ecua, caratterizzata da incertezze gestionali, è stata portata all’attenzione del prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo.

Stallo all’Ecua, il Cartello sociale sarà ricevuto dal prefetto: incertezza sul futuro dell’universitàIl futuro dell’Empedocle Consorzio universitario di Agrigento è al centro di un incontro tra il Cartello sociale e il prefetto Salvatore Caccamo, previsto per giovedì 15 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Consorzio Universitario: Perino presidente, Mangiacavallo a casa; Rinnovo vertici Ecua, tutto rinviato a data da destinarsi: a rischio la nomina di Mangiacavallo?; Ecua, il rinnovo della governance ostaggio della politica; Ecua, Forza Italia blinda la vicepresidenza: nominato Raffaele Sanzo.

ECUA, abbiamo scherzato: Perino ritira le dimissioni (di settembre) e torna alla presidenzaA sancirlo è stata una delibera della giunta regionale, riunitasi il 20 gennaio scorso: revocato il decreto di nomina di Mangiacavallo ... grandangoloagrigento.it

Proclamazione di Antonio Decaro, nuovo presidente della Regione PugliaLe sue parole: Non sarò un presidente di parte. Ma non rinuncerò a parteggiare per le idee e i valori in cui credo. Sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato, ma non sarò u ... agorablog.it

Benvenuto a un nuovo socio Durante la prima conviviale del 2026 abbiamo avuto il piacere di accogliere ufficialmente Francesco Perino come nuovo socio del nostro Rotary Club Piacenza Farnese. Francesco ha costruito un percorso professionale ricco - facebook.com facebook