Roberto Occhiuto ha deciso di rinunciare alla candidatura per la guida di Forza Italia, lasciando spazio ad Antonio Tajani. Dopo aver annunciato il suo interesse, l'esponente politico ha optato per un passo indietro, chiarendo che non parteciperà alla sfida per la leadership del partito. Questa scelta segna un cambiamento rispetto alle intenzioni iniziali, contribuendo a definire il futuro della formazione politica.

Contrordine compagni, abbiamo scherzato. Roberto Occhiuto non si candida più alla guida di Forza Italia e non sfiderà per la leadership Antonio Tajani. Il governatore calabrese ha fatto il suo dietrofront mercoledì pomeriggio, a Milano, alla presentazione del libro del direttore del Foglio, Claudio Cerasa: L’Antidoto. «Non mi candiderò al congresso, Silvio Berlusconi mi ha insegnato che bisogna lavorare per unire e non per dividere e io voglio portare avanti la sua lezione», ha spiegato il vicesegretario azzurro a margine dell’evento. E poi addirittura è arrivato a elogiare Tajani. «Ha fatto un lavoro straordinario, è una persona dotata di grande saggezza ed equilibrio», ha ribadito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché Occhiuto ha fatto dietrofront e non sfiderà Tajani alla guida di Forza Italia

I "mal di pancia" e le tensioni dentro Forza Italia. Occhiuto: "Nessuna sfida alla leadership di Tajani"In un contesto di tensioni interne a Forza Italia, il governatore Occhiuto chiarisce che l'iniziativa del 17 non rappresenta una sfida alla leadership di Tajani.

Forza Italia, Occhiuto: “Convegno non è sfida a leadership Tajani”Il convegno organizzato da Forza Italia il 17 si presenta come un’occasione di confronto interno, volto a rafforzare i valori liberali del centrodestra.

