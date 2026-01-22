Perché Lucca piace tanto al Nottingham Forest? Athletic | È simile a Wood e può segnare tanti gol di testa

Lorenzo Lucca si prepara a trasferirsi in prestito al Nottingham Forest, con un diritto di riscatto stimato intorno ai 40 milioni di euro. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento importante per il club inglese, grazie alle sue caratteristiche fisiche e abilità nel gioco aereo. La sua somiglianza a Wood e la capacità di segnare molti gol di testa sono motivi che hanno attirato l’interesse del Nottingham Forest verso l’attaccante italiano.

Lorenzo Lucca andrà in prestito con diritto di riscatto (circa 40 milioni di euro) al Nottingham Forest. Il suo arrivo in Inghilterra è previsto per questa sera. Lucca al Nottingham Forest, cosa si aspetta il club inglese da lui. Athletic ha spiegato perché al Forest serve un attaccante come lui: Il Nottingham Forest ha lasciato partire Arnaud Kalimuendo dopo cinque mesi dal suo acquisto, in direzione Francoforte in prestito. Ma se il tecnico Sean Dyche aveva qualche dubbio sul fatto che Kalimuendo fosse la soluzione giusta per il suo reparto offensivo, è difficile pensare che gli stessi dubbi possano valere per Lucca.

