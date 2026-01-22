Perché l’accordo Nato-Trump sulla Groenlandia conviene a tutti Parla Castellani

L’accordo tra la Nato e Trump sulla Groenlandia rappresenta un passo importante nella stabilità e nella cooperazione internazionale. Questa decisione, più che una semplice mossa politica, si inserisce in una strategia a lungo termine, condivisa anche da Washington, volta a rafforzare gli interessi comuni e la sicurezza globale. Castellani analizza come questa scelta possa portare benefici equilibrati per tutte le parti coinvolte, contribuendo a un contesto internazionale più stabile e collaborativo.

Jackpot pacifico. La Groenlandia torna al centro della geopolitica globale, non come boutade elettorale ma come tassello di una strategia che a Washington viene discussa da anni. Donald Trump, con il suo metodo ruvido e iper-politico, ha forzato il tavolo e portato a casa un accordo con la Nato che rafforza la presenza americana nell’Artico senza strappi formali con la Danimarca. Una mossa che dice molto non solo sugli equilibri transatlantici, ma anche sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. È in questo quadro che si inserisce la riflessione che Lorenzo Castellani, politologo e docente della Luiss consegna alle nostre colonne. 🔗 Leggi su Formiche.net

