Perché l’accordo Nato-Trump sulla Groenlandia conviene a tutti Parla Castellani

L’accordo tra NATO e Trump sulla Groenlandia rappresenta un interesse condiviso, rafforzando la stabilità e le alleanze nel Nord Atlantico. Castellani analizza come questa decisione, lontana da semplici promesse elettorali, si inserisca in una strategia più ampia di sicurezza e cooperazione internazionale, sottolineando il ruolo cruciale della regione nel contesto geopolitico globale.

Jackpot pacifico. La Groenlandia torna al centro della geopolitica globale, non come boutade elettorale ma come tassello di una strategia che a Washington viene discussa da anni. Donald Trump, con il suo metodo ruvido e iper-politico, ha forzato il tavolo e portato a casa un accordo con la Nato che rafforza la presenza americana nell’Artico senza strappi formali con la Danimarca. Una mossa che dice molto non solo sugli equilibri transatlantici, ma anche sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. È in questo quadro che si inserisce la riflessione che Lorenzo Castellani, politologo e docente della Luiss consegna alle nostre colonne. 🔗 Leggi su Formiche.net

