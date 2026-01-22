Perché la nuova ambasciata cinese a Londra fa discutere gli inglesi e preoccupa i servizi segreti

La costruzione della nuova ambasciata cinese nel centro di Londra ha suscitato ampie discussioni nel Regno Unito. La struttura, di grandi dimensioni e posizione strategica, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale e alle relazioni diplomatiche. Le autorità e i servizi di intelligence monitorano attentamente gli sviluppi, mentre il dibattito pubblico si concentra sulle implicazioni di questa presenza diplomatica nel cuore della capitale britannica.

Da settimane sui media britannici non si parla altro. La nuova maxi ambasciata cinese che sorgerà nel cuore di Londra ha scatenato mille polemiche per ragioni di sicurezza. Il complesso, che occuperà circa 20.000 metri quadrati diventando la sede diplomatica del Dragone più grande in Europa, sorgerà infatti nello storico sito della Royal Mint Court, vicino alla Tower of London e alla City londinese. Significa quindi che l'edificio prenderà forma a pochi passi dal distretto finanziario della capitale inglese e da infrastrutture altamente sensibili. Da qui il presunto rischio temuto da alcuni politici britannici, nonché dall'MI5, in merito all'ipotesi che l'ambasciata in questione possa fungere anche da fonte di sorveglianza, spionaggio e interferenze tecnologiche.

Londra, l’ambasciata cinese e i cavi della City. Un caso di sicurezza nazionale?Londra ospita un complesso sotterraneo di 208 stanze, situato vicino ai cavi in fibra della City e alle infrastrutture di aria condizionata ad alta tecnologia.

Il governo del Regno Unito ha approvato la costruzione di una “mega ambasciata” cinese a LondraIl governo britannico ha dato il via libera alla realizzazione di una grande ambasciata cinese a Londra, situata nella zona est della città.

