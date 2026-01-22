Perché la Groenlandia non è gigantesca come dice Trump | colpa di una mappa vecchia di 500 anni

La percezione delle dimensioni dei continenti può essere distorta dalle mappe utilizzate. La Groenlandia, spesso considerata gigantesca, appare molto più grande di quanto sia in realtà, a causa di rappresentazioni cartografiche vecchie di circa 500 anni. Questo articolo spiega come le proiezioni cartografiche influenzino la nostra percezione e perché la Groenlandia non è così vasta come potrebbe sembrare.

Se si osserva un planisfero, cioè una rappresentazione piana del mondo, la sensazione è che qualcosa non torni. Basta confrontare le distanze sulla carta con quelle reali — per esempio quelle mostrate sugli schermi degli aerei durante i voli intercontinentali — per accorgersi che molte proporzioni sono fuorvianti. Uno degli esempi più evidenti è la Groenlandia, tornata al centro del dibattito politico internazionale dopo le dichiarazioni di Donald Trump. Sulle mappe più comuni l’isola appare enorme, quasi grande quanto l’Africa. In realtà, non lo è affatto. Quanto è grande davvero la Groenlandia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L’interesse di Trump per la Groenlandia dipende anche da una mappa ingannevole?L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato molte discussioni, alcune delle quali collegano questa attenzione a rappresentazioni cartografiche distorte.

Prendere la Groenlandia "è una piccola richiesta" alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenzeDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha fatto riferimento alla possibilità di ottenere la Groenlandia come richiesta alla NATO, sottolineando che, in caso di rifiuto, potrebbero esserci conseguenze.

Perché la Groenlandia è diventata una fissazione per Donald Trump

