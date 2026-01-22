Perché Jacobs è ritornato da Camossi | le frizioni con la Fidal e l'Accordo Economico Collettivo

Il rientro di Marcell Jacobs sotto la guida di Paolo Camossi, allenatore dei suoi due ori olimpici, ha suscitato attenzione nel mondo dell’atletica. Questo ritorno avviene in un contesto di tensioni tra l’atleta e la FIDAL, legate anche all’Accordo Economico Collettivo. La decisione di Jacobs di affidarsi di nuovo a Camossi rappresenta un passo importante nel percorso dell’atleta e nel rapporto tra le parti coinvolte.

Il ritorno di Marcell Jacobs da Paolo Camossi, lo stesso allenatore dei due ori di Tokyo è stato accolto con estremo entusiasmo dal presidente Fidal, Stefano Mei. "Un nuovo inizio" che chude una stagione di polemiche dietro alle quali si celava un contezioso sul trattamento economico di Jacobs, declassato dagli atleti di punta.🔗 Leggi su Fanpage.it Il presidente della Fidal Mei annuncia la ricomposizione del sodalizio tecnico. Tramonta il sogno americano di Marcell. Scatto Jacobs, torna con Camossi: "Orizzonte Los Angeles»Il presidente della Fidal Mei ha annunciato la ricomposizione del sodalizio tecnico, segnando una nuova fase per l’atletica italiana. Jacobs torna ad allenarsi con CamossiMarcell Jacobs riprenderà l’allenamento con Paolo Camossi, il tecnico con cui ha vinto due ori olimpici a Tokyo 2021 nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: ZONA MISTA: Paolo Camossi torna ad allenare Marcell Jacobs!; Jacobs e Camossi di nuovo insieme: il campione olimpico riparte dal suo tecnico storico; Scatto Jacobs, torna con Camossi: addio sogno americano dopo 2 anni. Ritorna la coppia d’oro nell’atletica italiana. Così Jacobs torna al passato: perché ha scelto di lavorare col suo vecchio allenatoreIl presidente Fidal Mei annuncia: Marcell rilavorerà con Camossi. Il tecnico resta responsabile dei salti, forse Marcell si allenerà a Roma ... corrieredellosport.it Il campione Olimpico Marcell Jacobs torna ad allenarsi dal suo storico allenatore Paolo Camossi per preparare le Olimpiadi di Los Angeles 2028 Anna Bigarello facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.