Perché Gwyneth Paltrow è stata lontana dai set per ben sette anni e perché è tornata

Dopo sette anni di assenza dalle scene, Gwyneth Paltrow torna al cinema. La pausa è stata una scelta consapevole, dedicata alla famiglia e a una riflessione sulla propria identità artistica. Ora, con nuove motivazioni, l’attrice riprende il suo percorso nel mondo dello spettacolo, portando con sé un’esperienza maturata nel tempo e una prospettiva rinnovata.

Gwyneth Paltrow e il ritorno al cinema dopo sette anni: il racconto di una pausa necessaria, tra famiglia, identità e un nuovo inizio a Hollywood. Gwyneth Paltrow è tornata a Hollywood. Ma il punto non è il ritorno in sé: è il percorso che lo ha reso possibile. Dopo quasi sette anni lontana dai set — e oltre quindici dall’ultimo ruolo davvero centrale al cinema — l’attrice premio Oscar (nel 1999 come migliore attrice per Shakespeare in Love) ha deciso di rimettersi davanti alla macchina da presa con Marty Supreme, film con Timothée Chalamet che al botteghino ha ottenuto 95 milioni a fronte di 65 milioni di budget. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

