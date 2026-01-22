In occasione del Giorno della Memoria, la biblioteca della scuola Secondaria di primo grado di Montopoli ospita una mostra dedicata ai disegni e alle poesie dei bambini di Terezin. Un'esposizione che offre uno sguardo toccante sulla quotidianità e le emozioni di quei giovani, mantenendo vivo il ricordo delle atrocità del passato e promuovendo valori di memoria e riflessione.

MONTOPOLI "Terezin, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio". La mostra, di straordinario impatto emotivo, sarà allestita nella biblioteca della scuola Secondaria di primo grado, sede dell'Istituto comprensivo Galilei di Montopoli, in occasione del Giorno della Memoria. L'iniziativa è del Comune di Montopoli, in collaborazione con la sezione Aned di Pisa e l'associazione culturale Arco di Castruccio. La mostra raccoglie le testimonianze artistiche e letterarie dei piccoli prigionieri del ghetto di Terezín che, durante la persecuzione nazista, trovarono nel disegno e nella poesia forme di resistenza ed espressione.

© Lanazione.it - Per il Giorno della Memoria i disegni dei bimbi di Terezin

Viaggi della memoria, la Regione sostiene il progetto di Rimini per portare 50 studenti a Praga e TerezínLa Regione sostiene il progetto di Rimini, che porterà 50 studenti a Praga e Terezín per approfondire la storia della musica durante l’Olocausto.

Verso il Giorno della Memoria. Da via Mazzini a via Bologna. I bimbi puliscono le Pietre d’inciampoIn occasione del Giorno della Memoria, le scuole si sono impegnate nella cura delle 15 Pietre d’inciampo installate lo scorso gennaio in via Mazzini.

