Pensioni cambiano gli assegni per il 2026 | le modifiche alla reversibilità

A partire dal 2026, sono previste modifiche alle pensioni di reversibilità, con particolare attenzione alle modalità di calcolo e alle condizioni di accesso. Questi interventi mirano a riformare il sistema, garantendo una maggiore sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni. Di seguito, si analizzeranno le principali novità e le implicazioni pratiche per i beneficiari.

Il 2026 si apre con una serie di cambiamenti destinati a incidere in modo significativo sulle pensioni di reversibilità. Le nuove regole introducono soglie di reddito aggiornate, rivalutazioni riviste e meccanismi di calcolo più stringenti, rendendo gli importi meno standardizzati e sempre più legati alla situazione personale di ciascun beneficiario. Il risultato è un sistema più articolato, in cui non tutti vedranno gli stessi effetti: alcuni assegni resteranno invariati, altri subiranno riduzioni anche sensibili, mentre gli aumenti nominali rischiano di non trasformarsi automaticamente in maggiori entrate reali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

