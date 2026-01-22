Pensione e ricalcolo dell’assegno come funziona la neutralizzazione dei contributi?

La neutralizzazione dei contributi rappresenta un procedimento che permette di regolare l’assegno pensionistico in presenza di variazioni di carriera, come demansionamenti o passaggi al part-time. Questo meccanismo mira a garantire una valutazione più equa dei contributi versati, tenendo conto delle eventuali riduzioni salariali avvenute negli ultimi anni di lavoro. Comprendere come funziona il ricalcolo dell’assegno è importante per pianificare al meglio il proprio percorso previdenziale.

(Adnkronos) – Negli ultimi anni prima della pensione, per molti lavoratori il percorso professionale si traduce in un demansionamento o in un passaggio al part-time, con una conseguente riduzione dello stipendio che, ai fini previdenziali, equivale a una penalizzazione sull'importo finale dell'assegno pensionistico. Grazie alla neutralizzazione, è possibile 'cancellare' l'effetto negativo di quei contributi che,

Pensioni più alte con la neutralizzazione dei contributi: il meccanismo Inps che esclude dal calcolo gli anni con stipendio ridotto e aumenta l’assegno mensileLa nuova normativa Inps sulla neutralizzazione dei contributi permette di aumentare l'importo delle pensioni, escludendo gli anni con stipendi ridotti dal calcolo.

Pensione, come aumentare l'assegno. La via del ricalcolo per avere più entrate: come fareScoprire come aumentare la propria pensione può fare la differenza nella pianificazione finanziaria.

