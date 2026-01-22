Federica Pellegrini ha annunciato su Instagram di aver annullato i propri impegni lavorativi per una settimana considerata difficile. La nuotatrice ha condiviso un messaggio in cui spiega di aver dovuto interrompere le attività programmate, senza entrare nei dettagli. Questa decisione riflette un momento di difficoltà personale o professionale, evidenziando l’importanza di prendersi cura del proprio benessere in situazioni di stress o difficoltà.

(Adnkronos) – “Settimana difficile, molto.”. Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio sfogo in cui ha comunicato di essersi trovata costretta a cancellare tutti gli impegni di lavoro previsti nei prossimi giorni. La campionessa olimpica si è scusata con le persone coinvolte: “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha spiegato l’ex nuotatrice per poi aggiungere: “E sottoscrivo le parole di mio marito”. A far luce sulla situazione è stato proprio Matteo Giunta, che sui social ha condiviso uno sfogo diretto ai genitori: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successo

