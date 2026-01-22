Pedullà conferma | Perisic vuole solo l’Inter Chivu ha dato il via libera Questa la data chiave

Secondo Pedullà, esperto di mercato, Ivan Perisic sarebbe intenzionato a tornare all’Inter, con Chivu che avrebbe dato il suo consenso. La trattativa sembra avanzare verso una soluzione favorevole per entrambe le parti, segnando un momento importante per il mercato nerazzurro. Qui di seguito, i dettagli e le dichiarazioni che confermerebbero questa possibile operazione di mercato.

Inter News 24 Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul possibile ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro: le sue dichiarazioni. Il mosaico per il ritorno di Ivan Perisic a Milano si arricchisce di un tassello fondamentale. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, la trattativa è entrata in una fase caldissima. Non si tratta solo di una suggestione di mercato, ma di una necessità tecnica avallata direttamente da Cristian Chivu, che vede nel croato l'elemento perfetto per completare la sua Inter capolista (attualmente a quota 49 punti ). Apertura totale e "benedizione" di Chivu.

