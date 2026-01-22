Pedinamenti e minacce all’ex convivente | 40enne arrestato a Gallipoli

A Gallipoli, un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver continuato a pedinare e minacciare l’ex convivente, nonostante fosse già soggetto a un divieto di avvicinamento. L’episodio evidenzia le modalità di condotta persecutoria che possono verificarsi anche in presenza di restrizioni legali, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

GALLIPOLI – Era già sottoposto a un divieto di avvicinamento nei confronti di una donna, ex convivente, ma questo evidentemente non lo aveva convinto a interrompere le proprie condotte persecutorie: e, infatti, aveva proseguito con pedinamenti e minacce. Ora le misure nei confronti di un 40enne.

Pedinamenti e minacce di morte alla ex moglie: 40enne colto sul fatto e arrestatoUn uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto con l'accusa di pedinamenti e minacce di morte nei confronti dell'ex moglie.

Minacce, pedinamenti e violenza: ex convivente denuncia, indagato finisce sotto controllo elettronicoRecentemente, a Ceccano, i Carabinieri hanno applicato una misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per minacce, pedinamenti e violenza nei confronti di un'ex convivente.

