Pd Rutelli | Nato per mettere insieme Ds e Margherita? Intento a cui è riuscito poco

Il dibattito politico nel centrosinistra si concentra sulla possibilità di creare un nuovo aggregato tra le forze progressiste. Rutelli ha commentato la nascita del Partito Democratico, evidenziando come l’obiettivo di unire Ds e Margherita abbia incontrato difficoltà. Nel frattempo, la proposta di Margherita 4.0 di Renzi sottolinea la volontà di rafforzare l’unità del centrosinistra attraverso una maggiore coesione tra le forze politiche.

L'idea di Margherita 4.0 proposta da Matteo Renzi? "Che nel centrosinistra ci voglia un aggregato" di questo tipo "è sicuramente una cosa fondata. Io però non mi impiccio". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex sindaco, ministro e vice premier Francesco Rutelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lei ha provato a portare la Margherita nel Pd. Oggi invece sembra che molti vogliano fare il contrario: far uscire gli ex Margherita dal Pd per creare una forza nuova. "Le coalizioni sono per forza larghe e anche nel centrodestra si litiga, è una cosa fisiologica". Il Pd però era nato proprio per mettere insieme Ds e Margherita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Renzi lancia la Margherita 4.0: "Insieme con i delusi del Pd"

