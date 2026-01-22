Durante l'interrogatorio di garanzia, l'infermiere ha dichiarato che i rapporti con la paziente abusata sarebbero stati consensienti. Tuttavia, la vicenda si protrae da due anni, sollevando dubbi sulla natura della relazione e sulla reale volontà della paziente. Questo caso pone attenzione alle dinamiche di potere e alle implicazioni legali di rapporti non consensienti nel contesto sanitario.

Nell’interrogatorio di garanzia, lui aveva a suo tempo sostenuto che si era trattato di rapporti consenzienti. E che addirittura a suo avviso era stata la giovane a prendere l’iniziativa. Dichiarazioni che - alla luce del contesto, della sua professione e della ragione della ragazza in quel luogo - non devono avere sortito effetto. Di fatto ieri mattina l’accusato, attraverso il suo legale Pietro Chianese, ha deciso di patteggiare due anni di reclusione, con pena sospesa, davanti al gip Andrea Galanti. Si tratta di un infermiere 37enne, finora incensurato, residente a Riolo Terme e al tempo dei fatti contestati in forza alla clinica psichiatrica convenzionata ’ Villa Azzurra ’ dove si trovava ricoverata la ragazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paziente abusata, due anni all’infermiere

