La recente crisi in Groenlandia si è conclusa, lasciando spazio a una riflessione più ampia sugli eventi internazionali. Mentre si attende il prossimo episodio di tensione geopolitica, è importante analizzare i fatti nel loro contesto reale, senza drammi o sensazionalismi. Questa analisi mira a fornire uno sguardo obiettivo e accurato sulle dinamiche globali, evitando interpretazioni superficiali o eccessivamente emotive.

La crisi isterica in Groenlandia è finita, in attesa del prossimo psico-dramma anti-trumpiano, proviamo a raccontare cosa accade nel mondo reale. Nella politica contemporanea il piano interno e quello esterno sono la stessa cosa, il tema della sicurezza è il primo in agenda a Washington come a Roma, si dispiega dentro e fuori dai confini. Le leadership che funzionano sono quelle che interpretano questo spartito, parlano agli elettori in casa e nello stesso tempo disegnano la politica estera. Quello che dice Trump agli americani e il programma di Meloni in Italia sono paralleli, non coincidenti, ma partono da una presa d’atto: è finita una fase espansionistica della globalizzazione che ha lasciato sul campo molti problemi irrisolti, uno dei quali è l’immigrazione incontrollata e il mito delle frontiere aperte, dello straniero buono a prescindere per l’economia e per la società in generale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Commissario Ue:"Pax americana è finita"Il commissario europeo ha sottolineato che l’epoca della pax americana è conclusa, evidenziando l’importanza per l’Europa di mettere in atto le strategie di difesa già stabilite.

Cosa significa per l'economia americana la rottura con l'Europa. L'Europa è il principale partner commerciale degli Stati Uniti, il loro maggiore investitore e il loro più stretto alleato finanziario. @luigispinola x.com