Pavia a 30 all’ora la giunta non arretra | il nostro provvedimento recepisce già la direttiva Salvini

A Pavia, il limite di 30 kmh resta in vigore, nonostante le opposizioni. La giunta comunale ha mantenuto la propria posizione, recependo già la direttiva Salvini. Recentemente, il Tar dell’Emilia-Romagna ha sospeso il provvedimento “Bologna Città 30”, che aveva esteso questa restrizione anche in altre città. La decisione evidenzia come le amministrazioni continuino a valutare attentamente le normative sulla mobilità urbana.

Pavia, 22 gennaio 2026 – Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato da due tassisti e ha bloccato “Bologna Città 30“, il provvedimento del Comune che due anni fa aveva esteso a tutta la città (ad eccezione delle strade ad alto scorrimento) il limite di velocità di 30 chilometri orari. Un provvedimento che la Giunta di centrosinistra intende istituire anche a Pavia per ridurre l’inquinamento e gli incidenti stradali che, se la velocità è più elevata, sono più gravi. L’opposizione. “Bologna ha dimostrato che i danni economici sarebbero superiori ai benefici – dice Matteo Chiù, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che ha già iniziato una battaglia contro “Pavia Città 30“ –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bologna Città 30, Tar annulla provvedimento. Salvini: “Sicurezza non si fa con ideologia”Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto dall’europarlamentare Stefano Cavedagna.

