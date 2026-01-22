Patto di civiltà per gli animali Ripepi | Ripartiamo insieme ai cittadini e alle associazioni

Questa mattina, nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, Alternativa Popolare ha presentato un progetto dedicato alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali. Il Patto di civiltà per gli animali, promosso da Ripepi, invita cittadini e associazioni a collaborare insieme per un approccio condiviso e responsabile. Un percorso che mira a rafforzare le iniziative di tutela e cura degli animali sul territorio.

Questa mattina la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di Alternativa Popolare, dedicata alla presentazione del progetto programmatico per la prevenzione del randagismo e il benessere animale. Un incontro che ha segnato l'inizio di un percorso partecipativo: il.

