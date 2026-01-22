Il patrimonio di Beckham supera il miliardo di dollari, con interessi anche nel settore dei brevetti sui nomi dei figli. Recentemente, si è parlato di una certa distanza tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, emersa attraverso un lungo post sui social. Questo episodio ha attirato l'attenzione, evidenziando le dinamiche familiari di una delle famiglie più note del mondo dello spettacolo e dello sport.

La frattura tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori è emersa pubblicamente dopo un lungo sfogo social del primogenito di David e Victoria Beckham. Un intervento che ha reso evidente un rapporto ormai compromesso, tanto che, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, i contatti tra le parti sarebbero oggi mediati esclusivamente dai rispettivi legali. Alla base del conflitto ci sarebbero questioni legate all’indipendenza personale e professionale di Brooklyn, alla vigilia del suo matrimonio con Nicola Peltz e nei mesi successivi. In ballo, ovviamente, anche l’incredibile patrimonio della famiglia Beckham. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Patrimonio Beckham, affari per 1 miliardo di dollari e il brevetto sui nomi dei figli

Elon Musk, il patrimonio sfonda il tetto dei 600 miliardi di dollariElon Musk ha superato i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto, diventando il primo individuo a raggiungere questa cifra.

Leggi anche: L’Iran mette una taglia sui docenti israeliani. Centomila dollari a chi uccide i nomi grossi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tutto sulla famiglia di Nicola Peltz, il clan di miliardari che ha adottato Brooklyn Beckham.

Patrimonio Beckham, affari per 1 miliardo di dollari e il brevetto sui nomi dei figliLa frattura tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori è emersa pubblicamente dopo un lungo sfogo social del primogenito di David e Victoria Beckham. Un intervento che ha reso evidente un rapporto ormai ... quifinanza.it

Victoria Beckham, l'azienda con decine di milioni di debiti e le spese folli: 70mila dollari solo per le piante. L'ex Spice: «Piangevo ogni giorno, David mi ha salvato»Un allarme lanciato in prima persona da David Beckham: «Decine di milioni in rosso. Per lei venire da me e dirmi... 'l'azienda ha bisogno di più soldi', è stato difficile per entrambi», ha raccontato. ilmessaggero.it

Una saga piuttosto triste. Dopo anni di malumori, liti, mezze paci, rumors, smentite è arrivato su Instagram un lunghissimo sfogo di Brooklyn Beckham che non lascia dubbi sul voler chiudere i rapporti con la sua famiglia d’origine. Il figlio maggiore (26 anni) di - facebook.com facebook