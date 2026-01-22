Passa a ho Mobile 5G | 150 Giga mese Gratis e velocità Top a 9,95€ Scade a febbraio

Passare a ho Mobile 5G permette di usufruire di 150 Giga, un mese gratuito e una connessione veloce a soli 9,95€. Questa offerta, valida fino a febbraio, rappresenta un’opportunità per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con l’avvio del 2026, la rete 5G si conferma come una scelta concreta per migliorare la propria esperienza di navigazione.

Il 2026 è iniziato all’insegna della velocità e ho. Mobile ha deciso di alzare l’asticella proprio in questi giorni. Dal 20 gennaio, l’operatore virtuale di casa Vodafone ha lanciato una nuova offensiva commerciale che mira a conquistare quella fetta di utenti che non si accontenta del “minimo indispensabile”, ma cerca prestazioni di rete superiori senza voler spendere le cifre richieste dai brand premium. La nuova campagna “Passa a ho Mobile 5G” è una promo flash con una data di scadenza ben precisa: il 15 febbraio 2026. Fino a quel giorno, sarà possibile attivare una tariffa che combina un generoso bundle dati, l’accesso alla rete di quinta generazione (solitamente opzionale o costosa) e un vantaggio economico immediato: un mese di canone in omaggio. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

