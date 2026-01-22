Parco Petroselli si rifà il look | via libera alla piantumazione di nuovi pini

Il parco Petroselli, lungo viale Kant, si prepara a rinnovarsi con la piantumazione di nuovi pini. Il 21 gennaio, il servizio giardini di Roma Capitale ha avviato questa fase di riqualificazione del patrimonio arboreo dell’area, contribuendo a migliorare l’ambiente e la qualità del verde pubblico. Questa iniziativa fa parte degli interventi programmati per valorizzare e tutelare gli spazi verdi cittadini.

Nuovi alberi per il parco Petroselli, lungo viale Kant. Nella mattinata del 21 gennaio il servizio giardini di Roma Capitale ha dato via a una nuova fase della riqualificazione del patrimonio arboreo dell'area. Come fa sapere l'assessora capitolina Sabrina Alfonsi, i tecnici hanno iniziato a piantare i primi di 23 pini con diametro di 40 cm e altezze di 56 metri. Esemplari di dimensioni importanti, scelti per sostituire quelli abbattuti. Saranno, si auspica, in grado di sostenere trattamenti endoterapici qualora fosse necessario. Alle nuove piantumazioni si aggiungono 20 lecci in sostituzione degli olmi risultati dalle indagini agronomiche in condizioni critiche.🔗 Leggi su Romatoday.it Via Serristori si rifà il look, cantieri all'opera: "Alberi, piazzette e nuovi parcheggi drenanti"A partire da mercoledì 14 gennaio, via Serristori sarà interessata a lavori di riqualificazione. Leggi anche: Consiglio, sì alla variante urbanistica per la nascita del Parco dell'Oreto: via libera a interventi di riqualificazione per 5 milioni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Parco Petroselli si rifà il look: via libera alla piantumazione di nuovi pini. Proseguono gli interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo del Parco Petroselli a Talenti nel municipio IV. Sono state avviate questa mattina le operazioni di messa a dimora di 23 pini con circa 40 cm di diametro e un’altezza di 5-6 metri, esemplari - facebook.com facebook Proseguono gli interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo del Parco Petroselli a Talenti nel Municipio IV. Avviate questa mattina le operazioni di messa a dimora di 23 pini e 20 lecci. Info ow.ly/ebXS50Y0NOK x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.