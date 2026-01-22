Parapetto in via Riva Più sicurezza per i pedoni nel tratto verso il fiume

Sono iniziati da pochi giorni i lavori di miglioramento e riqualificazione del parapetto in via Riva, nel tratto che costeggia il torrente Bagnolo. L’intervento mira a garantire una maggiore sicurezza per i pedoni che percorrono questa zona, contribuendo alla manutenzione e alla tutela dell’area lungo il fiume. L’intervento si inserisce in un processo di valorizzazione e tutela del patrimonio urbano e ambientale locale.

Sono partiti da alcuni giorni i lavori di miglioramento e riqualificazione del tratto stradale in via Riva lungo il torrente Bagnolo. Il Comune di Montemurlo, tramite la ditta incaricata, sta realizzando un nuovo parapetto in muratura che servirà per delimitare la strada dalla sponda del fiume. Contestualmente, sarà realizzato un nuovo marciapiedi – lato fiume, che andrà a ricollegarsi con quello già esistente nei pressi del Giardino Incantato e della zona residenziale. Più sicurezza, dunque, per i pedoni e le numerose persone che frequentano la zona per passeggiate all’aria aperta. Fra l’altro via Riva è tristemente nota in quanto, durante l’alluvione del novembre 2023, l’acqua invase le abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parapetto in via Riva . Più sicurezza per i pedoni nel tratto verso il fiume Leggi anche: Più sicurezza per ciclisti e pedoni: al via il posizionamento dei dissuasori Maltempo, nel messinese crolla tratto del lungo mare di Santa Teresa di RivaA causa di una violenta mareggiata, nel comune di Santa Teresa di Riva è venuto alla luce un crollo di un ampio tratto del lungomare nella zona sud. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Nuovo parapetto in muratura lungo in via Riva. Più sicurezza in un tratto scosceso verso l’alveo del Bagnolo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.