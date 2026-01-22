Paralimpiadi Mattarella agli atleti | Grande contributo alla crescita civile del Paese

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza del movimento paralimpico, riconoscendone il ruolo nel promuovere valori di impegno e crescita civile nel nostro Paese. Durante le Paralimpiadi, le parole del Capo dello Stato evidenziano come lo sport paralimpico rappresenti un esempio positivo per giovani e società, contribuendo a diffondere inclusione e determinazione. Un riconoscimento che rafforza il valore sociale e culturale di questa importante disciplina.

ROMA – “È un grande contributo alla crescita civile del paese per il messaggio che lanciate, esortando ragazze e ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale atlete e atleti paralimpici vincitrici alle olimpiadi 2025. “È uno sforzo importante quello che facciamo e vi assicuro piena vicinanza della presidenza della Repubblica”, ha poi aggiunto il capo dello Stato. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sport: Mattarella, 'atleti paralimpici un esempio, grande contributo a crescita civile'

Gli atleti paralimpici al Quirinale, Mattarella: "Il vostro impegno è un grande contributo di crescita civile"

