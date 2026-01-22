Paradosso Napoli | bilancio sano ma mercato bloccato La stortura degli ammortamenti

Il Napoli presenta un bilancio solido, con liquidità di 174 milioni e un patrimonio netto di 190 milioni. Tuttavia, il mercato resta bloccato, evidenziando una contraddizione tra stabilità finanziaria e difficoltà operative. La situazione è influenzata dalla gestione degli ammortamenti, che contribuisce a creare un paradosso tra salute economica e limiti pratici nel mercato. Un quadro complesso che richiede analisi approfondite per comprendere le dinamiche attuali.

Al 30 giugno 2025 il Napoli disponeva di una liquidità pari a 174 milioni e vantava un patrimonio netto positivo di 190 milioni. Frutto non delle elargizioni dell’azionista (De Laurentiis, dopo aver versato 16 milioni ai tempi della Serie C, ha imposto l’autosufficienza al club), bensì degli utili via via accantonati, in parte reinvestiti nella squadra e in parte rimasti in cassa. Basti pensare che, da quando il produttore cinematografico ha rilevato il Napoli dalla curatela fallimentare nel 2004, il conto economico ha registrato un risultato aggregato positivo di 120 milioni, comprensivo dell’ultimo bilancio in perdita (-21 milioni) dovuto all’assenza dalla Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

