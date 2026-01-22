Papa Leone il messaggio per i 30 anni di ‘Porta a Porta’

In occasione dei trent’anni dalla nascita di Porta a Porta, il Papa ha inviato un messaggio di auguri al direttore, alla redazione e ai telespettatori del programma. Un gesto che sottolinea l’importanza di un appuntamento televisivo che ha accompagnato molte generazioni, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Questo messaggio testimonia il valore di un confronto aperto e costruttivo, radicato nella tradizione del dialogo e dell’informazione.

(Adnkronos) – "Egregio direttore, in occasione dei trent'anni dalla nascita di Porta a porta, giungano a lei, alla redazione e ai vostri telespettatori i miei auguri di buon anniversario. Tante cose sono successe in questi anni, in Italia, nel mondo, e nella Chiesa. Guerre, accordi di pace. Crisi e riprese. Eventi gioiosi e tristi. La sua trasmissione ha trasformato tutto questo in occasione costante di dialogo sotto i riflettori delle telecamere, davanti a quello che nel tempo ci siamo abituati a definire pubblico televisivo". Lo scrive Papa Leone XIV nel messaggio inviato a Porta a porta per i suoi trent'anni e letto in diretta da Bruno Vespa.

