Paolo Conticini torna sul palco del Teatro Sistina di Roma, dal 22 gennaio e per tutto il mese, interpretando i personaggi di Michael e Dorothy nel musical. Con questa esperienza, ha riflettuto sulle sfide delle donne e sull’importanza della gentilezza maschile. Un ritorno che promette di coinvolgere il pubblico con la sua capacità di interpretazione e sensibilità.

Paolo Conticini torna da questa sera, 22 gennaio, e per tutto il mese al teatro Sistina di Roma, riproponendosi nel doppio personaggio maschile di Michael e femminile di Dorothy, nel musical "Tootsie" tratto dall'omonimo film di Sydney Pollack che vide protagonista Dustin Hoffman. Dubbi iniziali nell'accettare il ruolo propostole da Massimo Piparo, regista dello spettacolo e direttore artistico del Sistina? «Quando in tv ho partecipato a "Tale e Quale Show" sulla Rai, in accordo con il conduttore Carlo Conti ho sempre scelto di interpretare personaggi che fossero i più lontani e diversi da me. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Conticini: «Facendo la donna, ho capito le difficoltà che incontrano. Gli uomini dovrebbero imparare a essere più gentili»

