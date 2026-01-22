Secondo Palmeri, l’Inter rischia di essere esclusa dalla fase a gironi della Champions League, con gli spareggi ormai inevitabili. Una giocata chiave potrebbe determinare il suo destino europeo, rendendo questa fase decisiva e critica per il proseguimento della competizione. La situazione richiede attenzione e analisi, poiché ogni dettaglio può fare la differenza tra qualificazione e eliminazione.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il cammino europeo dei Campioni d’Italia subisce una brusca frenata, almeno per quanto riguarda l’accesso diretto alla fase a eliminazione diretta senza passare dai playoff. Secondo quanto riportato da Tancredi Palmeri, noto giornalista di Sportitalia e opinionista sportivo, le speranze dei nerazzurri di blindare il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League si sarebbero ufficialmente spente dopo gli ultimi risultati maturati sui campi europei. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palmeri ne è sicuro: Inter condannata agli spareggi Champions! Decisiva questa giocata

Inter Arsenal, i nerazzurri a caccia degli ottavi: la sfida decisiva per evitare gli spareggiL’Inter affronta l’Arsenal in una partita cruciale per la qualificazione agli ottavi di finale.

Calcio femminile, Juventus piegata dal Manchester United in Champions League: bianconere agli spareggiLa Juventus femminile conclude il suo percorso nella fase a gironi della Champions League, sconfitta dal Manchester United e condannata agli spareggi.

