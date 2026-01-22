Il Palasport al Teatro Italia di Roma ospita il concerto della Tribute Band ufficiale dei Pooh, dedicato alla musica di una delle band più amate degli anni ’70 e ’80. L’evento si svolgerà martedì 27 gennaio 2026, offrendo agli spettatori un’occasione per rivivere le atmosfere e i successi di un’epoca musicale indimenticabile. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti della musica dal vivo.

Cosa: Concerto dei Palasport, Tribute Band Ufficiale dei Pooh.. Dove e Quando: Teatro Italia, Roma – Martedì 27 gennaio 2026.. Perché: L’unica band che utilizza gli strumenti originali e le scenografie storiche dei Pooh.. Quando si parla della storia della musica italiana, pochi nomi risuonano con la stessa intensità e longevità dei Pooh. Nonostante la conclusione del loro percorso artistico come gruppo, la loro eredità continua a vivere pulsante nel cuore di milioni di fan. È in questo contesto che l’evento previsto per martedì 27 gennaio 2026 assume un valore culturale che trascende la semplice performance dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Palasport al Teatro Italia: la magia dei Pooh a Roma

