Ecco le pagelle della sfida tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata della Champions League 202526. Di seguito, i voti ai protagonisti del match, con un’analisi dei migliori e dei più deludenti in una partita disputata all’Allianz Stadium. Una panoramica obiettiva che permette di comprendere l’andamento delle due squadre in questa fase della competizione.

Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C’è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Ibrahim Sulemana è rossoblù! La nota del club Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere.» En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Napoli, che attacco a Conte! L’agente Giuffredi: «Non ha coraggio coi giovani, li tiene in ostaggio!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Juve Benfica, i voti della sfida valida per la settima giornata Champions League:

Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie AEcco le pagelle della sfida tra Cagliari e Milan, valida per la diciottesima giornata di Serie A 202526.

Pagelle Copenhagen Napoli, i voti ai protagonisti della sfida di Champions LeagueLe pagelle di Copenhagen-Napoli analizzano le prestazioni dei protagonisti durante la settima giornata di Champions League 202526 al Parken Stadion.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Cagliari-Juventus 1-0, pagelle: Mina statuario, Mazzitelli cinico, David non punge; Il Napoli pareggia a Copenaghen, le PAGELLE del match; Juventus-Cremonese 5-0, pagelle e tabellino: Yildiz e David trascinano i bianconeri, Spalletti aggancia Napoli e Roma al 3° posto; Le pagelle di Cagliari-Juventus: Caprile si esalta, Bremer con il freno a mano tirato.

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Benfica 2-0: McKennie insostituibile, Pavlidis fantozzianoJuventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (70? Cabal); Thuram, Locatelli (86? Koopmeiners); McKennie, Miretti (46? Conceicao), Yildiz (82? Kostic); David (70? Openda). A ... calciomercato.it

Pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Thuram e McKennie cancellano il tabù. David fischiato ma decisivoChampions League, Juventus-Benfica 2-0 top e flop e pagelle: Thuram e McKennie portano i bianconeri ai playoff. Cancellato il tabù, Pavlidis sbaglia un rigore. sport.virgilio.it

Le pagelle di #Lecce #Juve #Primavera Ai bianconeri non basta Van Aarle, Tiozzo sbaglia un rigore nel finale I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook

Pagelle #Juve, tutti i voti della sconfitta contro il Cagliari x.com