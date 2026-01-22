Analisi e valutazioni del match tra Roma e Stoccarda, disputato all'Olimpico e valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League 202526. La partita si è conclusa con una vittoria romana per 2-0, grazie alle prestazioni di Pisilli e alla gestione complessiva della squadra. Di seguito, i voti, il tabellino e i commenti sui singoli protagonisti.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 7a giornata della League Phase dell’Europa League 202526 Pisilli (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 6,5 Celik 6,5 Ziolkowski 6. Dal 58? Ndicka 6 Ghilardi 7 Rensch 7 Koné 6,5. Dal 58? Cristante 6 Pisilli 7,5 Tsimikas 6. Dal 73? Wesley 6 Soulé 6. Dall’83’ Mancini sv Pellegrini 6. Dal 73? Dybala 6,5 Ferguson 6 Allenatore: Gasperini 7 È la notte di Niccolò Pisilli. Ieri in conferenza, si è preso la fiducia di Gasperini. Stoccarda. Nubel 6 Assignon 6. Dall’81’ Vagnoman sv Hendriks 5,5 Chabot 5,5 Jeltsch 6 Karazor 6 Chema Andres 6. Dall’81’ Spalt sv Leweling 6 Mittelstadt 6. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-STOCCARDA 2-0: Pisilli, così si cresce. Undav sbaglia tutto

