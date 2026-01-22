Nella musica italiana, quattro accordi spesso dominano le composizioni, creando un equilibrio tra semplicità e significato. Quest’anno, a Sanremo, Enrico Nigiotti torna sul palco con il brano “Ogni volta che non so volare”, scritto in collaborazione con Pacifico. Dopo sei anni, il cantautore toscano riprende il suo percorso, offrendo un pezzo che riflette la sua evoluzione artistica e la tradizione musicale italiana.

A Sanremo quest’anno firma con Enrico Nigiotti “ Ogni volta che non so volare ”, il brano che riporta il cantautore toscano all’Ariston dopo sei anni. Ma l’orizzonte artistico di Luigi De Crescenzo, in arte Pacifico, è molto ampio e variegato e lui, nell’attesa di raccogliere questa ennesima sfida festivaliera nei panni d’autore, ne parla a SoundCheck, il format musicale disponibile sito web e i canali social del nostro giornale. Pacifico ai microfoni di Soundcheck Pacifico, esiste ancora la canzone sanremese? “Se mi facessi io questa domanda, penserei ad una canzone anni Ottanta-Novanta che non so se definire ridondante, con un'armonia e la melodia che si dispiegano senza risparmio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pacifico: “Nella canzone italiana ci sono quattro accordi che si sfidano a duello”

Pacifico: «Scrivo canzoni con innocenzae sincerità assolute»LA LIBERTÀ è un foglio bianco sul quale scrivere senza remore. Sul quale tratteggiare istantanee da tradurre in note e parole. Gino De Crescenzo, 44 anni, in arte Pacifico, è uscito con un disco di ... ilsecoloxix.it

"Viceversa" è un singolo di Francesco Gabbani, pubblicato nel 2020 come secondo estratto dall'album omonimo e scritto a quattro mani con Pacifico. "Viceversa" è una canzone d'amore che, attraverso figure retoriche e un tono scherzoso ma profondo, celebr - facebook.com facebook