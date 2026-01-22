Pacifico torna sul palco di Sanremo insieme a Enrico Nigiotti per presentare il brano “Ogni volta che non so volare”. Un’occasione per riscoprire la canzone e il ritorno del cantautore toscano dopo sei anni. L’Ariston si prepara ad accogliere nuovamente artisti che, con la loro musica, continuano a sorprendere e a rinnovare il patrimonio musicale del festival.

A Sanremo quest’anno firma con Enrico Nigiotti “Ogni volta che non so volare”, il brano che riporta il cantautore toscano all’Ariston dopo sei anni. Ma l’orizzonte artistico di Luigi De Crescenzo, in arte Pacifico, è molto ampio e variegato e lui, nell’attesa di raccogliere questa ennesima sfida festivaliera nei panni d’autore, ne parla a SoundCheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e i canali social del nostro giornale. Pacifico, esiste ancora la canzone sanremese? "Se mi facessi io questa domanda, penserei ad una canzone anni Ottanta-Novanta che non so se definire ridondante, con un’armonia e la melodia che si dispiegano senza risparmio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pacifico e la sfida con Nigiotti. Il ritorno sul palco di Sanremo: "L’Ariston può ancora stupire"

