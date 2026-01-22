PChigi | tavolo CConti collaborazione

Dopo la riforma della Corte dei Conti, si è avviato un gruppo di lavoro paritetico tra la Presidenza del Consiglio e l’organo di controllo. L’obiettivo è collaborare alla redazione delle bozze dei decreti legislativi di attuazione, favorendo un confronto costruttivo sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche. La collaborazione mira a garantire trasparenza e efficienza nel processo di attuazione normativa.

14.43 Dopo la riforma della Corte dei Conti, si apre un "gruppo di lavoro paritetico informale" fra la Presidenza del Consiglio e l'organo di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche, per "redigere le bozze dei decreti legislativi di attuazione". Questo l'esito di un incontro a Palazzo Chigi tra il presidente della Corte Carlino, il sottosegretario Mantovano e i vertici amministrativi. La nota di Palazzo Chigi spiega che l' incontro è avvenuto "in un clima di piena collaborazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Orsina: "Tra Colle e Chigi forte collaborazione. Questo rapporto non può cambiare" Leggi anche: Ex Ilva, sindacati rompono il tavolo. Palazzo Chigi: “Governo resta disponibile” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Tavolo P.Chigi-Corte dei Conti per i decreti attuativi della riforma(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Dopo la riforma della Corte dei conti, si apre un gruppo di lavoro paritetico informale fra la Presidenza del Consiglio e l'organo di controllo sulla gestione delle risorse p ... altoadige.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.