Ospedale del Mugello situazione drammatica | Senza rinforzi costretti a tagliare prestazioni e servizi

L’Ospedale del Mugello si trova attualmente in una situazione critica, con risorse insufficienti a garantire servizi adeguati. La carenza di personale, aggravata dall’aumento dell’età media dei dipendenti e dalla mancanza di nuove assunzioni, costringe alla riduzione delle prestazioni e dei servizi offerti. La situazione richiede interventi tempestivi per tutelare la qualità dell’assistenza sanitaria nella zona.

“Da anni denunciamo la drammatica situazione che sta vivendo tutto il personale che lavora nell’ospedale del Mugello, a causa della mancanza di assunzioni e dal fisiologico aumento dell’età media dei lavoratori in servizio”. Così la Fp Cgil, che torna a denunciare una difficilissima situazione per un presidio di sanità pubblica fondamentale per tutto il Mugello. La carenza di personale coinvolge ormai “ogni profilo professionale presente in ospedale. La recente epidemia influenzale ha messo a nudo le gravi lacune presenti negli organici: in questi giorni ne ha risentito pesantemente la degenza pediatrica dove, a causa dell’assenza per influenza del personale, sono rimasti in servizio solo 3 infermieri dei 12 previsti nell’organico, costringendo il personale infermieristico presente negli altri reparti a coprire le assenza con turni aggiuntivi di lavoro e con un rischio elevato per la sicurezza clinica, dovuta alla mancanza di competenze assistenziali, necessarie in un reparto di pediatria".🔗 Leggi su Firenzetoday.it

