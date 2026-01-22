Domani alle 17.30, al Centro Sms Biblio, si terrà un evento di anteprima del Pisa Scotto Festival 2026, organizzato dal Comune di Pisa. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Palmaroli, noto come “Osho”, in occasione della presentazione del suo nuovo libro, “Awanagana”. Un’occasione per approfondire temi culturali e scoprire le novità della rassegna che da anni anima l’estate pisana.

Domani alle 17.30 la Sms Biblio ospiterà un evento di Anteprima del Pisa Scotto Festival 2026, la rassegna di cultura organizzata dal Comune di Pisa che da cinque anni anima l’estate pisana, con Federico Palmaroli, conosciuto sul web come “Osho”, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “ Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale ” (RAI libri). A introdurre sarà l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini, mentre la giornalista Francesca Petrucci dialogherà con l’autore. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti. "Da quest’anno – spiega l’assessore Filippo Bedini - abbiamo voluto organizzare alcuni appuntamenti di avvicinamento al Pisa Scotto Festival, per tener viva l’attenzione in città, far conoscere l’evento e lo “stile” che lo contraddistingue: “scaldare i motori” creando aspettativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Osho-show al Centro Sms

Sociale: al Centro SMS il pranzo del Comune per homeless e persone in difficoltàIl Comune di Pisa organizza un pranzo sociale presso il Centro SMS, rivolto a persone in difficoltà e homeless.

Al Centro SMS la rassegna 'Agli Scalzi', tra arte, partecipazione, inclusione e riflessione civicaIl Centro SMS inaugura la rassegna 'Agli Scalzi', un progetto dedicato all'arte, alla partecipazione e all'inclusione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Osho-show al Centro Sms; Awanagana, l’ironia di Osho sbarca a Pisa.

Ranucci, Osho, Banti, una giornata al Messaggero: «È la casa dei romani»Nella seconda giornata della manifestazione Natale al Messaggero, ancora tanti gli ospiti che hanno deciso di venire a salutare i lettori del giornale, raccontandosi nelle interviste trasmesse in ... ilmessaggero.it

Libera Ceccarelli. . Puna: 1 gennaio '26 Centro Internazionale Osho Talent show - facebook.com facebook