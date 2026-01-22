Oscar 2026 tutte le nomination | record per ?Una battaglia dopo l' altra? e ?Sentimental Value?

Il giorno delle nomination agli Oscar 2026 è arrivato, segnando un momento importante nel panorama cinematografico internazionale. Le scelte dell’Academy, ormai delineate da settimane, riflettono le tendenze e le preferenze di quest’anno. In questo articolo, analizzeremo le candidature, i record e le possibili direzioni di questa edizione, offrendo uno sguardo chiaro e informativo sulla competizione in corso.

È arrivato il giorno delle nomination agli Oscar 2026. La rotta sembra essere ormai tracciata da settimane, di giorno in giorno, le dinamiche interne all'Academy si sono rivelate più mobili ed imprevedibili del previsto. La stagione dei premi molto imprevedibile, fatta dall'ingresso in campo di molti film non in lingua inglese di altissima qualità, ha mischiato le carte in tavola rendendo le candidature agli Oscar 2026 probabilmente uno degli appuntamenti più interessanti dell'anno cinematografico. Da Timothèe Chalamet, passando per l'annunciata, e data per favorita per la vittoria finale, Jessie Buckley, il giorno dell'annuncio delle nomination è il penultimo passaggio prima della grande serata prevista per 16 marzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

