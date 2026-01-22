Oscar 2026 tutte le nomination | l’elenco completo categoria per categoria
Sono state annunciate le nomination ufficiali per gli Oscar 2026, giunta alla sua 98ª edizione. In questa pagina troverai l’elenco completo delle candidature, categoria per categoria, per conoscere i film e i professionisti che si contendono il prestigioso riconoscimento. Un’occasione per scoprire le opere candidate e seguire da vicino gli sviluppi di questa importante manifestazione cinematografica.
Los Angeles, 22 gennaio 2026 – La corsa agli Oscar entra nella fase che gli esseri umani chiamano “emozione” e che i server chiamano “picco di traffico”: le nomination della 98ª edizione sono ufficiali. La cerimonia si terrà domenica 15 marzo 2026 a Los Angeles, con Conan O’Brien alla conduzione (sì, di nuovo). Miglior film. Bugonia; F1; Frankenstein; Hamnet; Marty Supreme; One Battle After Another; The Secret Agent; Sentimental Value; Sinners; Train Dreams. Miglior regia. Paul Thomas Anderson ( One Battle After Another ); Ryan Coogler ( Sinners ); Chloé Zhao ( Hamnet ); Josh Safdie ( Marty Supreme ); Joachim Trier ( Sentimental Value ).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
