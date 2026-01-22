L’edizione 2026 degli Oscar si distingue per il record di candidature di “Sinners”, che supera le 14 nomination di “Titanic”. La pellicola si conferma tra i film più riconosciuti dell’anno, insieme a “Una Battaglia”. Qui di seguito i dettagli delle nomination e le principali novità di questa edizione, secondo quanto riportato da TG2000.

Oscar 2026, Sinners e Una Battaglia fanno man bassa di nomination. Servizio di Fabio Flazone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Oscar 2026, “Sinners” batte il record di “Titanic” con 15 candidature

Oscar 2026: tutte le nomination da Una Battaglia Dopo L’Altra a Sinners (che batte ogni record di candidature)La 98ª edizione degli Oscar si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien come conduttore.

Oscar 2026, tutte le nomination: record "Sinners" con 16 candidatureSono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, giunta alla sua 98ª edizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Oscar 2026, Sinners batte il record di Titanic con 15 candidature

Argomenti discussi: Sinners fa il record agli Oscar 2026 con 16 nomination; Danielle Brooks prevede che ‘Sinners’ farà strage di nomination agli Oscar; Golden Globe, Hamnet miglior film drammatico. Una battaglia dopo l’altra fa il pieno ma Chalamet batte DiCaprio; Al Cral per gli Oscar del tennis e del padel ospiti d'eccezione la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis.

Oscar 2026, Sinners da record con 16 candidature. Segue Una Battaglia dopo l'Altra con 12Il film di Ryan Coogler sbanca alle nomination per gli Oscar 2026 portando a casa ben 16 candidature, un record che batte il precedente di 14 ... msn.com

Sinners fa il record agli Oscar 2026 con 16 nomination(ANSA) - ROMA, 22 GEN - È Sinners di Ryan Coogler a sbancare nelle nomination gli Oscar 2026 portando a casa ben 16 candidature, un record di sempre, che batte quello precedente di 14 finora detenuto ... tuttosport.com

Nomination Oscar, "Sinners" domina la scena con 16 candidature. Record di sempre per il film di Ryan Coogler, anche grazie ad una nuova categoria. #ANSA - facebook.com facebook

Con 16 candidature in totale, Sinners di Ryan Coogler diventa il film con maggiori nomination agli #Oscar della storia. x.com