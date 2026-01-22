Oscar 2026 | Qui la diretta streaming delle Nomination

Oggi si scopriranno le nomination per gli Oscar 2026, un appuntamento importante per il mondo del cinema. L’annuncio, organizzato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sarà disponibile in diretta streaming. In questa occasione si delineano i film e i talenti che potrebbero essere protagonisti della prossima stagione cinematografica, offrendo un momento di riflessione e attesa per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

È arrivato il momento dell’anno che i cinefili amano di più: l’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences annuncerà quest’oggi le tanto attese nomination per gli Oscar 2026. In diretta dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, infatti, l’attrice Danielle Brooks e l’attore Lewis Pullman metteranno in scena l’attesissima diretta streaming dell’annuncio delle nomination riguardo le 24 categorie della 98ª edizione degli Oscars. L’appuntamento con la diretta delle nomination per gli Oscar 2026 è fissato per oggi, 22 gennaio 2026, alle 8:30 a.m. ET 5:30 a.m. PT (corrispondenti alle 14:30 CET). L’annuncio verrà trasmesso in livestream su Oscar. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

