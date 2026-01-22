Oggi, giovedì 22 gennaio alle 14:30, vengono annunciate le nomination per gli Oscar 2026. L’evento, che precede la cerimonia prevista per il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, permette di conoscere i film e i professionisti selezionati per questa prestigiosa manifestazione cinematografica. L’appuntamento rappresenta un momento di attenzione per il mondo del cinema e gli appassionati che seguono con interesse le candidature.

Dalle 14:30 ora italiana di oggi giovedì 22 gennaio saranno annunciate le nomination per gli Oscar 2026, a poco meno di due mesi dalla cerimonia degli Academy Awards, che si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Segui con noi tutte le notizie in diretta. Oscar 2026, l'annuncio delle nomination in diretta Inizio diretta: 220126 12:35 Fine diretta: 220126 15:30 12:42 220126 Le speranze di nomination per l'Italia Per l’Italia l’unica speranza di nomination è affidata al corto d’animazione ‘Playing God’ di Matteo Burani, che è in shortlist insieme ad ‘Autokar’, ‘Butterfly’,’Cardboard’, ‘Éiru’, ‘Forevergreen’, ‘The Girl Who Cried Pearls’, ‘Hurikán’, ‘I Died in Irpin’, ‘The Night Boots’, ‘The Quinta’s Ghost’, ‘Retirement Plan’, ‘The Shyness of Trees’ e ‘Snow Bear’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, oggi l’annuncio delle nomination – La diretta

Oscar 2026: come seguire l'annuncio delle nomination oggi a partire dalle 14:30Oggi alle 14:30 si svolge l’annuncio delle nomination degli Oscar 2026.

Oscar 2026 | Qui la diretta streaming delle NominationOggi si scopriranno le nomination per gli Oscar 2026, un appuntamento importante per il mondo del cinema.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Oscar 2026: Chi Vincerà Le Previsioni Di Facce Di Nerd! - Matioski Clip

Argomenti discussi: Oggi è il giorno delle nomination agli Oscar 2026: se vuoi scoprirle in diretta, fai così; Oscar 2026, previsioni e pronostici sulle nomination: sarà l'anno dei record?; Nomination Oscar 2026: dopo i Globe, ecco dei possibili pronostici; Oscar 2026, le nomination presentate in diretta da Danielle Brooks e Lewis Pullman.

Oscar 2026, attesa per le nomination con favoriti Una battaglia dopo l’altra e HamnetLeggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2026, attesa per le nomination con favoriti Una battaglia dopo l’altra e Hamnet ... tg24.sky.it

Oscar 2026 nomination: chi sono i favoriti e tutte le cose da sapere sulla 98ª edizione degli Academy AwardsDopo i Golden Globes, anche la corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo: oggi alle 14:30 in diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman leggera ... vogue.it

Buongiorno a-mici Oggi tornano le rubriche #cerchiamounanuovafamiglia e #adottaungattoadulto Vi presentiamo Cesare, Oscar e Mya! Questi tre micioni hanno perso la loro mamma umana La figlia purtroppo per problemi personali non riesce più ad occ facebook

Da oggi 2100 disponibile anche in edizione Oscar Mondadori x.com